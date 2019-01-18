МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Акционеры "Новатэка" выбрали новый состав совета директоров компании, в который вошел второй представитель Total — глава французского концерна в России, генеральный директор компании "Тоталь Разведка Разработка Россия" Арно Ле Фолль, говорится в сообщении "Новатэка".

Ле Фолль сменил в совете директоров "Новатэка" независимого директора Андрея Шаронова.

Остальные члены совета директоров сохранили свои места: нынешний глава совета директоров "Новатэка" Александр Наталенко, председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, председатель наблюдательного совета Accumulatoren Werke Hoppecke GmbH Буркхард Бергманн, глава "Новатэка" Леонид Михельсон, бизнесмен Геннадий Тимченко, старший вице-президент Total по региону Северное море и Россия Майкл Боррелл, независимые директора Виктор Орлов и Робер Кастень.

"Новатэк" — один из крупнейших независимых производителей природного газа в РФ, создан в 1994 году. Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. Месторождения и лицензионные участки компании расположены преимущественно в Ямало-Ненецком автономном округе. Акции "Новатэка" котируются в России на Московской бирже, GDR — на Лондонской фондовой бирже.