МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Газопровод "Северный поток" обеспечил рекордный объем транспортировки газа в Европу в 2018 году — 58,8 миллиарда кубометров, сообщила компания оператор Nord Stream AG.

"В 2018 году компания Nord Stream AG обеспечила доставку потребителям в Европе по газопроводу "Северный поток" 58,8 миллиарда кубометров природного газа, что означает увеличение годовых объемов транспортировки, а также является самым высоким показателем загрузки газопровода с начала его эксплуатации", — сообщила компания.

По итогам 2017 года по газопроводу был доставлен объем газа в 51 миллиард кубометров. Таким образом, компания нарастила объемы транспортировки газа на 15,3% в годовом выражении.

"Северный поток" — газопровод, соединяющий РФ и Германию по дну Балтийского моря. Всего с начала эксплуатации первой нитки трубопровода в ноябре 2011 года и второй — в октябре 2012 года — до конца 2018 года компания Nord Stream AG обеспечила транспортировку 264,1 миллиарда кубометров газа.