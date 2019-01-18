МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. Американская нефтесервисная компания Schlumberger оставит попытки приобрести долю в российской нефтесервисной Eurasia Drilling Company (EDC), если не получит одобрения правительства РФ в ближайшие недели, заявил генеральный директор Schlumberger Паал Кибсгаард (Paal Kibsgaard), чьи слова приводит агентство Блумберг.

"Вместо этого мы в партнерстве с Eurasia Drilling будем искать альтернативные способы снова увеличить наше присутствие на российском рынке бурения, который мы по-прежнему видим очень привлекательным", — отметил глава Schlumberger.

Правительственная комиссия РФ по иностранным инвестициям на заседании 28 апреля 2018 года предварительно разрешила Schlumberger приобрести пакет в Eurasia Drilling Company в размере от 25% плюс одна акция до 49%, поручив ФАС провести переговоры с американской компанией по условиям, на которых сделка будет одобрена. Предполагалось, что окончательное решение по сделке будет принято на следующем заседании.

Позднее, в октябре, правкомиссия изучила вариант покупки Schlumberger до 49% в EDC, но также не пришла к окончательным выводам. Представители ФАС тогда заявляли, что американская компания предложила передать часть своих технологий России как шаг к одобрению сделки. На декабрьском заседании правкомиссии сделка снова не была согласована, так как еще предстояло уточнить перечень технологий для РФ. При этом председатель совета директоров EDC Александр Шохин в конце ноября говорил, что допускает отмену сделки, если российские власти не определятся с решением до конца года.

EDC — крупнейшая буровая компания РФ, оказывающая комплексные услуги по строительству и капитальному ремонту наземных скважин и бурению на шельфе.

Компания Schlumberger является ведущим мировым поставщиком технологий для комплексной оценки пласта, строительства скважин, управления добычей и переработки углеводородов. Работает более чем в 85 странах. Штаб-квартиры компании расположены в Париже, Хьюстоне, Лондоне и Гааге.