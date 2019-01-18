МОСКВА, 18 янв /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний в пятницу закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном ростом, свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 1,82%, до 6,28 доллара, "Новатэка" — на 1,12%, до 180 долларов, "Лукойла" — на 1,31%, до 78,6 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 1,63%, до 4,75 доллара, "Газпром нефти" — на 0,39%, до 25,95 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" увеличилась на 1%, до 20,22 доллара, НЛМК — на 0,84%, до 22,83 доллара, "Северстали" — сохранилась на уровне предыдущего закрытия в 14,35 доллара.

Бумаги ВТБ подорожали на 3,39%, до 1,25 доллара, Сбербанка — на 3,99%, до 12,89 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", выросли в цене на 4,09%, до 17,8 доллара.

Цена расписок "Магнита" увеличилась на 0,91%, до 15,51 доллара, "Ленты" — осталась на уровне закрытия четверга в 3,35 доллара. Бумаги АФК "Система" подорожали на 3,46%, до 2,69 доллара.