АФИНЫ, 18 янв /ПРАЙМ/. России важно, чтобы "Турецкий поток" получил поддержку ЕС, и европейские страны, заинтересованные в диверсификации своего газоснабжения, должны активно работать в этом направлении в Брюсселе, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

"Для нас, разумеется, важно, что этот проект получит поддержку ЕС. Это ключевой элемент для рассмотрения любых технологических решений, связанных для выбора основного или вспомогательного маршрутов для продолжения "Турецкого потока". И мы исходим из того, что страны, которые заинтересованы в диверсификации маршрутов, источников получения газа, будут активно работать с соответствующими структурами в Брюсселе", — заявил Грушко журналистам на брифинге по итогам своих переговоров в МИД Греции и кабинете премьер-министра.

Сейчас дочерняя компания "Газпрома" South Stream Transport реализует проект "Турецкий поток", который предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

В четверг председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер подтвердил планы по завершению строительства газопровода в Сербии, по которому будет транспортироваться газ "Турецкого потока", до конца 2019 года. Газопровод, строительство которого начнется в ближайшее время, пройдет от сербско-болгарской до сербско-венгерской границы, его протяженность составит 403 километра, сообщил он.

Президент РФ Владимир Путин по итогам российско-сербских переговоров в четверг заявил, что Россия готова вложить 1,4 миллиарда долларов в продолжение "Турецкого потока" в европейские страны через Сербию.

Президент Сербии Александр Вучич в свою очередь заявил, что Москва и Белград совместно профинансируют продолжение газопровода "Турецкий поток" через Сербию. Он также обратил внимание на двойные стандарты в отношении поставок российского газа через территорию Западной Европы и балканских стран.