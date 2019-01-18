АФИНЫ, 18 янв /ПРАЙМ/. Замглавы МИД РФ Александр Грушко провел в МИДе и кабинете премьер-министра Греции переговоры по сотрудничеству в газовой сфере.

"Обсуждаются различные варианты продления "Турецкого потока". Все опции, как говорится, находятся на столе. Но они должны быть все коммерчески обоснованы и привлекательны", — заявил Грушко на брифинге по итогам переговоров.

Он отметил, что "греческо-российское взаимодействие в газовой сфере не ограничивается только перспективой продления-непродления через территорию Греции "Турецкого потока" или его части" — по его словам, "в поле зрения" российских компаний есть проекты продолжения газификации греческих островов, в том числе с использованием малотоннажных судов.

Грушко напомнил также, что сегодня доля российского газа в газовом балансе Греции превышает 60%.

Сейчас дочерняя компания "Газпрома" South Stream Transport реализует проект "Турецкий поток", который предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

В четверг председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер подтвердил планы по завершению строительства газопровода в Сербии, по которому будет транспортироваться газ "Турецкого потока", до конца 2019 года. Газопровод, строительство которого начнется в ближайшее время, пройдет от сербско-болгарской до сербско-венгерской границы, его протяженность составит 403 километра, сообщил он.

Президент РФ Владимир Путин по итогам российско-сербских переговоров в четверг заявил, что Россия готова вложить 1,4 миллиарда долларов в продолжение "Турецкого потока" в европейские страны через Сербию.

Президент Сербии Александр Вучич, в свою очередь, заявил, что Москва и Белград совместно профинансируют продолжение газопровода "Турецкий поток" через Сербию. Он также обратил внимание на двойные стандарты в отношении поставок российского газа через территорию Западной Европы и балканских стран.