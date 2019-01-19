МЕХИКО. 19 янв /ПРАЙМ/. Мексиканская государственная нефтяная компания Pemex официально подтвердила, что взрыв на трубопроводе в штате Идальго стал результатом незаконной врезки.

По последним данным губернатора штата Омара Файяда, на месте взрыва погибли 20 человек, ранения получил 71. Эти люди собирали топливо из крупного трубопровода Туспан-Тула на месте врезки.

"Взрыв в Идальго был вызван действиями при незаконной врезке для кражи топлива на трубопроводе Туспан-Тула", – сообщила компания.

По заявлению Pemex, данный инцидент не повлияет на поставки бензина в Мехико.