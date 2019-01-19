МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Российская нефть поступает на территорию Украины через Белоруссию. Об этом сообщил замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

"У нас нефти нет. Нам приходится ее закупать и покупать большое количество топлива, которым пользуется вся страна, у Белоруссии", — признался он в эфире телеканала "112 Украина".

По его словам, та нефть, которая поступает из Минска, является российской. Однако Киеву это выгодно, так как нефть из Европы для страны слишком дорогая и государство это просто не потянет.

Между тем осенью 2018 года Россия перестала поставлять в Белоруссию черное золото сверх потребностей страны.