КИЕВ, 19 янв — ПРАЙМ. Третий энергоблок Ровенской АЭС подключен к сети после устранения замечаний, которые привели к его остановке, сообщает в субботу оператор украинских АЭС, компания "Энергоатом".

Ранее компания "Энергоатом" сообщила, что третий энергоблок Ровенской АЭС отключен от сети из-за срабатывания системы защиты.

"Девятнадцатого января 2019 года в 11.59 (12.59 мск) энергоблок №3 Ровенской АЭС (ВВЭР-1000) подключен к сети после устранения замечаний, которые привели к остановке блока. Продолжается набор мощности", — говорится в сообщении.

По данным компании, радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промплощадке и прилегающей территории в пределах нормы.

Ровенская атомная электростанция расположена на северо-западе Ровенской области. На ней эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2835 МВт.