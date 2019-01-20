БРЮССЕЛЬ, 20 янв — ПРАЙМ. ЕП предложил властям Евросоюза предусмотреть в будущей программе по выводу из эксплуатации ядерных объектов и обращению с радиоактивными отходами возможность обращения за передовыми технологиями и опытом к странам вне ЕС.

На сессии Европарламента в Страсбурге рассматривался предложенный Еврокомиссией проект решения о создании специальной программы для финансирования работ по закрытию атомных объектов и утилизации радиоактивных отходов. Программа должна охватить, в том числе, вывод из эксплуатации энергоблоков 1-4 на АЭС "Козлодуй" в Болгарии и АЭС "Богунице" V1 в Словакии.

Как свидетельствует размещенный в базе данных документ с внесенными в него поправками Европарламента, предполагается, что "вывод из эксплуатации ядерных установок должен осуществляться с использованием наилучших имеющихся технических знаний, в том числе из третьих стран… в целях обеспечения безопасности и максимально возможной эффективности с учетом передовой международной практики".

Под третьими странами в документе подразумеваются страны, не входящие в ЕС.

Единственная болгарская АЭС "Козлодуй" была построена при активном участии СССР и введена в эксплуатацию в 1974 году. Она является одной из крупнейших в восточной Европе, но в 2006 году Болгария в рамках выполнения требований о вступлении в Евросоюз была вынуждена закрыть первые четыре блока этой станции, на которых работали реакторы ВВЭР-440. Сейчас на станции работают пятый и шестой блоки с реакторами ВВЭР-1000 установленной электрической мощностью 1000 МВт каждый.