БЕРЛИН, 20 янв /ПРАЙМ/. У правительства ФРГ нет правовых оснований для вмешательства в строительство "Северного потока-2", заявил глава минэкономики страны Петер Альтмайер газете Handelsblatt.

"Северный поток-2" — неправильный мальчик для битья", — сказал Альтмайер, добавив, что "трубы проложены на многие километры в море", поэтому "федеральное правительство не будет вмешиваться в такой процесс, потому что нет для этого никаких правовых оснований".

"Северный поток-2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. США выступают против этого проекта. Президент России Владимир Путин в этой связи говорил, что президент США Дональд Трамп преследует интересы американского бизнеса в поставках СПГ в Европу.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря: РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.