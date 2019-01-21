МОСКВА, 21 янв /ПРАЙМ/. В операции по ликвидации затора после обрушения части сопки в Хабаровском крае участвует военный, работавший в сирийской Пальмире.

В начале декабря в 73 километрах от поселка Чекунда в Хабаровском крае из-за оползня обрушилась часть сопки. Она полностью перекрыла русло реки Бурея, создав перемычку в водохранилище Бурейской ГЭС, в результате отсечено около 28% полезного объема водохранилища. Бурейский оползень ученые уже назвали крупнейшим в стране за последние годы. Объем сошедшего грунта составляет около 34 миллионов кубометров.

Как сообщает газета Вооруженных сил России "Красная звезда", над ликвидацией завала на Бурейском водохранилище работают саперы из 14-й отдельной гвардейской инженерной бригады.

"В составе нашей сводной роты опытные саперы, такие как заместитель командира инженерно-саперного батальона по вооружению гвардии капитан Игорь Ведерников (он и в сирийской Пальмире побывал), заместители командиров взводов – командиры отделений гвардии сержанты контрактной службы Иван Щетков и Эседхан Камилов", — цитирует газета слова заместителя командира бригады гвардии подполковника Василия Вуколова.

Как сообщало Минобороны России, за время выполнения гуманитарных операций в Сирии саперы разминировали в городах Алеппо, Пальмира и Дейр-эз-Зор более 6,5 тысяч гектаров территории, 1,5 тысячи километров дорог, более 17 тысяч зданий и сооружений. Они также обезвредили и уничтожили свыше 105 тысяч взрывоопасных предметов, из которых более 30 тысяч представляли собой самодельные взрывные устройства.

Российским инженерам приходилось работать в условиях боевых действий и в сложных климатических условиях. Более 80 военнослужащих инженерных войск за выполнение задач в Сирии получили государственные награды, более 280 – ведомственные.