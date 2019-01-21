МОСКВА, 21 янв /ПРАЙМ/. Трехсторонние переговоры по газу на министерском уровне в формате Россия-Украина-Еврокомиссия запланированы на понедельник в Брюсселе (Бельгия).

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Трехсторонние переговоры по газу были начаты по инициативе президента РФ Владимира Путина. В апреле 2014 года он направил письмо лидерам европейских стран, в котором указал, что за последние годы РФ за счет занижения цен на газ субсидировала Украину на 35,4 миллиарда долларов, и предложил провести незамедлительные министерские консультации для выработки согласованных действий по стабилизации экономики Украины и обеспечению поставок и транзита российского газа в строгом соответствии с контрактами.

Долг Украины за газ начал формироваться еще по итогам ноября 2013 года, когда в стране разразился политический кризис, и на конец апреля 2014 года достиг 3,5 миллиарда долларов.

С 26 мая 2014 года прошли несколько раундов трехсторонних переговоров в формате Украина-ЕС-РФ. Они результата не принесли и 16 июня "Газпром" перевел Украину на предоплату. Камнем преткновения стала цена на российское топливо.

Киев настаивал на резком снижении цены на российский газ, отказываясь иначе гасить долги, которые на тот момент достигли 4,5 миллиарда долларов. Россия готова была дать скидку на голубое топливо, однако ни ее размер, ни механизм предоставления Украину не устроили. После этого российская сторона заявила, что готова будет продолжить переговоры только после оплаты долга. Украина в лице министра энергетики Юрия Продана в свою очередь заявила, что готова гасить долги лишь после достижения пакетного соглашения с РФ, в котором будет согласована цена на газ.

После введения предоплаты фактически "Газпром" начал направлять в украинскую газотранспортную систему лишь транзитные объемы газа.

26 сентября 2014 года газовые переговоры возобновились.

31 октября Россия и Украина при посредничестве Еврокомиссии (ЕК) согласовали так называемый зимний пакет поставок газа из РФ на Украину.

План предполагал возобновление поставок российского газа Украине и обеспечение бесперебойного транзита в Европу зимой. Он предусматривал погашение Украиной до конца года 3,1 миллиарда из 5,3 миллиарда долларов долга и покупку у "Газпрома" дополнительных объемов на зиму на условиях предоплаты. Москва предоставила Киеву скидку в 100 долларов за тысячу кубометров к контрактной цене путем снижения экспортной пошлины. Важным моментом достигнутого зимнего плана явился тот факт, что контракт на поставку газа из РФ на Украину, заключенный в 2009 году на период до 2019 года, продолжает действовать. Зимний газовый план был рассчитан до 31 марта 2015 года.

20 марта 2015 года в Брюсселе прошли очередные трехсторонние переговоры между Россией, ЕС и Украиной по газовым вопросам. Стороны договорились, что Россия рассмотрит возможность поквартального предоставления Украине скидки на газ; Украина должна закупить достаточные объемы газа для заполнения своих подземных хранилищ газа (ПХГ) и обеспечить надежный транзит газа в ЕС; а Еврокомиссия — приложить усилия для оказания помощи Украине в поиске финансовой поддержки для закупки газа.

С 1 апреля 2015 года Россия поставляла газ Украине по принципу "бери или плати" (take or pay). Правительство РФ вновь приняло решение предоставить Украине скидку на газ в размере 100 долларов за тысячу кубометров за счет экспортной пошлины. Также "Газпром" и "Нафтогаз" подписали дополнительное соглашение по поставкам газа на Украину во втором квартале, аналогичное действовавшему в рамках зимнего пакета. Оно не предполагало штрафов за недобор газа в рамках условия "бери или плати" во втором квартале.

30 июня 2015 года в Вене прошел очередной раунд трехсторонних переговоров. "Газпром" 29 июня направил в адрес "Нафтогаза" оферту о подписании дополнительного соглашения к действующему контракту купли-продажи газа от 2009 года на период третьего квартала 2015 года. Цена российского газа для Украины (с учетом скидки в 40 долларов) в этот период по предложению российской стороны должна была составить 247,17 доллара за тысячу кубометров. Это столько же, сколько Украина платила России за газ и во втором квартале.

Переговоры закончились безрезультатно. Украину не устроил размер скидки на российский газ на третий квартал в 40 долларов, и она решила отказаться от закупок газа у РФ. Также Киев не смог гарантировать ЕК целевое использование возможной финансовой помощи в 2,8 миллиарда долларов, которые предполагается выделить для закачки газа в украинские ПХГ к зиме.

11 сентября в Вене прошли двусторонние переговоры министра энергетики РФ Александра Новака и вице-президента Еврокомиссии по энергосоюзу Мароша Шефчовича. Глава "Газпрома" Алексей Миллер также принял участие в этой встрече. По итогам переговоров стороны согласовали ключевые положения нового зимнего пакета: предоставление скидки сразу на два квартала со стороны России и организацию финансирования закачки газа в украинские ПХГ со стороны ЕК.

25 сентября представители России, Украины и Еврокомиссии парафировали зимний газовый пакет сроком действия с 1 октября 2015 года до конца марта 2016 года. Протокол предусматривал закупку Украиной у РФ в октябре 2 миллиардов кубометров газа для закачки в подземные хранилища на кредитные 500 миллионов долларов, привлеченные с помощью ЕК.

Выкупив предусмотренный договоренностями обязательный объем газа, Киев 25 ноября 2015 года прекратил закупку газа у РФ.

Общий объем закупок Украиной российского газа в 2015 году составил 6,1 миллиарда кубометров против 14,5 миллиарда в 2014 году.

Несмотря на то, что в первом квартале 2016 года правительство России вновь предоставило Украине скидку на газ, последняя отказалась закупать голубое топливо у "Газпрома".

В июне 2016 года "Нафтогаз" обратился к "Газпрому" с просьбой возобновить поставки газа на Украину на период со второго полугодия 2016 года до апреля 2017 года. "Нафтогаз" предложил "Газпрому" подписать дополнение к контракту на поставку газа на следующие три квартала и заявил, что считает экономически обоснованной цену на уровне "хаб минус транспорт".

"Нафтогаз" также предложил "Газпрому" отменить условие "бери или плати" и попросил гарантировать Киеву, что предоплата не будет зачтена для погашения долгов и не уйдет на оплату газа для ДНР и ЛНР.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания не будет подписывать никаких дополнений к контракту. По его словам, действующее соглашение не требует никаких дополнений для того, чтобы возобновить поставки газа на Украину — достаточно сделать только предоплату.

9 декабря 2016 года Россия, Украина и ЕК провели трехсторонние переговоры, в ходе которых украинская сторона выразила готовность купить у РФ от 1,5 до 4 миллиардов кубов газа этой зимой, а Россия подтвердила готовность обеспечить поставки газа в ЕС и на Украину. Однако стороны не договорились о возобновлении поставок газа Украине, поскольку Киев настаивал на подписании допсоглашения к контракту с "Газпромом", которое приостановило бы действие условия "бери или плати".

Потом переговоры в трехстороннем формате не проводились.

С ноября 2015 года Украина прекратила закупки газа у России, а вместо этого закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе, в основном в Словакии, Венгрии и Польше. Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года.

В марте 2018 года Европейская комиссия заявила о готовности возобновить трехсторонние переговоры между Брюсселем, Москвой и Киевом по урегулированию газового спора между "Нафтогазом" и "Газпромом".

17 июля в Берлине прошли трехсторонние переговоры России, Украины и Еврокомиссии по транзиту газа. В них принимали участие министр энергетики РФ Александр Новак, вице-президент ЕК по энергосоюзу Марош Шефчович, министр иностранных дел Украины Павел Климкин, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Переговоры прошли впервые после вынесения решения арбитражом Стокгольма по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" по контрактам на поставку и транзит газа.

По иску суд постановил, что украинская госкомпания должна выплатить российскому концерну более 2 миллиардов долларов. Тем не менее, за этим последовало второе решение, которое оказалось в пользу "Нафтогаза" — госкомпании присудили 4,673 миллиарда долларов. Таким образом, с учетом первого решения арбитров "Газпром" обязали выплатить украинскому партнеру 2,56 миллиарда. Российский концерн обжаловал это решение, объявив о разрыве контрактов с "Нафтогазом".

В конце мая 2018 года Киев объявил о начале процедуры принудительного взыскания средств. Украина попыталась арестовать акции Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG.

13 июня "Газпром" добился в апелляционном суде шведского округа Свеа приостановки исполнения вердикта Стокгольмского арбитража. "Нафтогаз" попытался отменить такое решение, но не смог убедить судей.

В 2018 году "Нафтогаз" инициировал новое разбирательство, в рамках которого компания требует от "Газпрома" пересмотра тарифов на транзит газа в 2018-2019 годах и компенсации "недоимок" еще примерно на 11,6 миллиарда долларов.

Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что Россия готова продлить действующий контракт "Газпрома" и "Нафтогаза" на транзит газа, но также готова и рассматривать предложения о заключении нового. Условием для этого Новак назвал урегулирование всех спорных отношений с Украиной до начала нового этапа взаимоотношений.

Еврокомиссия хочет сохранения транзита российского газа через Украину в страны ЕС в долгосрочной перспективе.

В Киеве неоднократно заявляли, что хотят остаться транзитером российского газа в Европу. В этой связи Украина категорически против прокладки новых газопроводов в обход ее территории. "Газпром" неоднократно говорил о готовности сохранить транзит газа через Украину после 2019 года, если Киев докажет экономическую целесообразность контракта. Возможные объемы глава "Газпрома" оценивал в 10-15 миллиардов кубометров в год.

Очередная трехсторонняя встреча России, Украины и Еврокомиссии по транзиту газа планировалась на октябрь, но так и не состоялась.

Ожидается, что трехсторонние переговоры пройдут 21 января 2019 года.