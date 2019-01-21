ХАБАРОВСК, 21 янв /ПРАЙМ/. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал ввел режим ЧС на территории Верхнебуреинского района, где сошедший с сопки оползень перекрыл русло реки Бурея, сообщается на сайте краевого правительства в понедельник.

В начале декабря в 73 километрах от поселка Чекунда в Хабаровском крае из-за оползня обрушилась часть сопки. Она полностью перекрыла русло реки Бурея, создав перемычку в водохранилище Бурейской ГЭС, в результате отсечено около 28% полезного объема водохранилища. Бурейский оползень ученые уже назвали крупнейшим в стране за последние годы. Объем сошедшего грунта составляет около 34 миллионов кубометров. Под угрозой подтопления находятся несколько поселков. Минобороны РФ направило туда силы для подрыва образовавшейся дамбы.

"Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подписал распоряжение о введении на территории региона режима ЧС", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ученые и местные власти характеризуют ситуацию в районе сегодня как напряженную. Выше по течению расположено село Чекунда с населением 117 человек.

"Критической отметкой для затопления населенного пункта считается уровень воды в 258 метра по Балтийской системе. Сейчас он составляет почти 254 метра. Ухудшение обстановки ожидается уже в апреле с наступлением весеннего половодья", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Минобороны РФ планирует начать взрывные работы на реке Бурея 22 января. Ученые не исключают, что это может привести к дальнейшему обрушению сопки в реку.