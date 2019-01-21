МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Nayara Energy Limited, владельцем 49,13% которой является "Роснефть", планирует в 2022 году запустить нефтехимическое производство на НПЗ в индийском Вадинаре, инвестиции предварительно оцениваются в 850 миллионов долларов, сообщает "Роснефть".

Отмечается, что первый этап программы развития НПЗ компании в Вадинаре предполагает организацию производства нефтехимической продукции и выход на индийский нефтехимический рынок. Такое решение уже одобрено советом директоров Nayara Energy.

"Первая фаза реализации программы развития НПЗ "Вадинар" включает в себя строительство новых установок, которые позволят производить до 450 тысяч тонн полипропилена в год. Проект планируется завершить в 2022 году. Предварительный общий объем инвестиций на первом этапе составит 850 миллионов долларов", — говорится в сообщении.

Финансирование планируется обеспечить за счет собственных средств индийской компании, а также с привлечением банковского финансирования. В данный момент проводится экономическая оценка программы, по итогам которой в течение 2019 года будет принято окончательное решение о реализации проекта, сообщает "Роснефть". Новая программа развития позволит в среднесрочной перспективе улучшить финансовые показатели Nayara Energy и оптимизировать существующие производственные процессы.