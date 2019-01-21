КИЕВ, 21 янв — ПРАЙМ. "Нафтогаз Украины" может сократить сумму иска к "Газпрому" по транзиту до 2 миллиардов долларов с нынешних 12 миллиардов, если будет подписан новый транзитный контракт на период с 2020 года, заявил в понедельник исполнительный директор украинской госкомпании Юрий Витренко.

В начале января глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что компания готова к отказу или пересмотру иска в Стокгольмском арбитраже к "Газпрому" по тарифу на транзит газа почти на 12 миллиардов долларов в случае заключения нового долгосрочного контракта.

"В таком случае (после подписания контракта на транзит после 2019 года – ред.) наш иск будет не на 12 миллиардов, а только на 2 миллиарда долларов. Потому что 2 миллиарда — это все равно та доля расходов, которые не покрываются сейчас по текущему тарифу. Даже без ускоренной амортизации ГТС", — заявил Витренко, которого цитирует агентство "Укринформ".

Российские власти и представители "Газпрома" неоднократно заявляли о том, что транзит газа через Украину сохранится после 2019 года при его экономической целесообразности, переговоры об этом уже идут.

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" их обжаловал в марте, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения. В 2018 году "Нафтогаз" начал новый арбитраж, в рамках которого требует от "Газпрома" пересмотра тарифа на транзит газа в 2018-2019 годах, исковые требования компания оценила в 11,58 миллиарда долларов.

Тем временем министр энергетики РФ Александр Новак сообщил журналистам, что на трехсторонней встрече в Брюсселе не будут обсуждать поставки газа на Украину после 2019 года, обсудят только вопросы транзита газа через Украину в Европу.

"В рамках сегодняшних консультаций только транзит будем обсуждать", — сказал Новак, отвечая на вопрос, будут ли обсуждаться на встрече поставки газа на Украину.

Контракты на поставку и транзит газа через Украину между "Газпромом" и "Нафтогазом" действуют до конца 2019 года.

Ранее в понедельник в Брюсселе прошли двусторонние встречи вице-президента Еврокомиссии по энергосоюзу Мароша Шефчовича с министром энергетики РФ Александром Новаком, а также главой МИД Украины Павлом Климкиным. Через некоторое время начнется трехсторонняя встреча между представителями РФ, Украины и Еврокомиссии.