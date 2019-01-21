МИНСК, 21 янв — ПРАЙМ. Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии решило повысить на 7,6% с 1 февраля 2019 года тарифы на транспортировку нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории республики, сообщается в понедельник на сайте белорусского ведомства.

"Министерством антимонопольного регулирования и торговли принято постановление… согласно которому утверждены новые тарифы на услуги ОАО "Гомельтранснефть Дружба" и ОАО "Полоцктранснефть Дружба" по транспортировке (транзиту) нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, "на 2019 год тарифы на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, проиндексированы на 7,6%". Тарифы вступят в силу с 1 февраля 2019 года.

В сообщении отмечается, что "установление тарифов осуществлено в строгом соответствии с действующими двусторонними соглашениями Республики Беларусь и Российской Федерации, подписанными в 2010 году в рамках единого пакета документов, регламентирующих работу на рынках нефти и нефтепродуктов".

В министерстве также отмечают, что пересмотр тарифов носит плановый характер и производится ежегодно. "Тарифы изменяются исходя из среднегодового индекса потребительских цен, установленного параметрами прогноза социально-экономического развития РФ (на 2019 год — 4,6%), увеличенного на 3 процентных пункта. Данный подход к индексации применяется, если сторонами не согласована иная величина", — пояснили в министерстве механизм индексации тарифов.

"С учетом, что тарифы установлены в российских рублях, и курсовых колебаний, произошедших в предыдущие годы, удельные тарифы (на 100 ткм) на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам в Республике Беларусь остаются одними из самых низких среди аналогичных тарифов в сопредельных государствах в регионе", — подчеркивается в сообщении.