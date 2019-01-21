КИЕВ, 21 янв — ПРАЙМ. Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин в понедельник заявил, что Россия хочет продлить действующий контракт по транзиту газа, но Киев настаивает на заключении нового договора по европейским правилам.

В понедельник в Брюсселе прошла трехсторонняя встреча России, Украины и Еврокомиссии по транзиту газа. В ней принимали участие министр энергетики РФ Александр Новак, вице-президент ЕК по энергосоюзу Марош Шефчович, министр иностранных дел Украины Павел Климкин, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Мы сегодня с делегацией ЕК выступали с очень четкой одной позицией, даже Евросоюз пытается растолковать России, которая не хочет слушать, что правила поменяли, что жизнь поменялась, но логика господина Миллера – просто продлить существующие контракты. Как он сказал, для этого даже не нужны экспертные консультации", — сказал Климкин, слова которого передает телеканал "112 Украина", по итогам трехсторонних консультаций Украины, России и ЕК по транзиту газа.

По словам Климкина, российская сторона не учитывает, что на Украине поменялось законодательство и ей необходимо заключать договоры по новым правилам, соответствующим европейским стандартам.

В свою очередь Коболев заявил журналистам, что "Нафтогаз Украины" готов рассматривать будущие соглашения только в случае их полного соответствия европейскому законодательству, которое было имплементировано на Украине".

"Я думаю, что дальше будет оценка данных предложений украинской стороной, мы сделаем свою домашнюю работу. Мы договорились с ЕК, что всего, я так понимаю, где-то в марте или апреле, будет следующая встреча, и там мы уже обсудим реакцию на именно их предложение. Я надеюсь на трехсторонний формат", — сказал Коболев.

В свою очередь, Новак заявил, что РФ, Украина и ЕК продолжат консультации по транзиту газа на уровне министров в мае.

По его словам, Украина должна представить четкие правила работы своей газотранспортной системы для договоренности по транзиту российского газа через украинскую территорию после 2019 года.

"Для того, чтобы перейти к конкретным обсуждениям контракта… должны быть представлены четкие правила, нормативно-правовые акты со стороны Украины, которая меняет свое законодательство, и в том числе представлены параметры по тарифу, который должен быть конкурентоспособен по отношению к другим газопроводам, к другим инфраструктурным проектам", — сказал Новак по итогам трехсторонней встречи.

По его словам, "Газпрому" и "Нафтогазу" необходимо урегулировать судебные проблемы для обсуждения конкретных деталей контракта на транзит российского газа через украинскую территорию после 2019 года.