БРЮССЕЛЬ, 21 янв — ПРАЙМ. Украина стремительно сокращает запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ), объем газа, получаемый по реверсу, также резко сокращается — в январе в 3,7 раза ниже, чем в январе 2018 года, сообщил журналистам председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"Надежность транзита газа через украинскую территорию в Европу в зимний период во многом зависит от того, насколько обеспечена газом сама Украина. Здесь мы фиксируем следующую ситуацию", — сказал Миллер по итогам трехсторонних переговоров по газу.

"Объем газа, который Украина получает по реверсу, резко сокращается. В 2018 году он снизился на четверть по сравнению с 2017 годом, а в январе этого года реверс в 3,7 раза ниже чем в январе прошлого года", — отметил он.

"Одновременно стремительно сокращаются запасы в украинских ПХГ. Объем газа в них уже опустился ниже прошлогоднего уровня. На 19 января он составил 12,19 миллиарда кубометров — это на 1,32 миллиарда кубометров меньше, чем на ту же дату 2018 года. И это при том, что текущий сезон отбора начался на Украине на две недели позже, а объем газа в ПХГ к этому моменту был на 2,4% больше, чем годом ранее", — сказал Миллер.

Он также сообщил, что риски надежности транзита российского газа через Украину в Европу в этом году выше, чем в 2018 году. "Очевидно, что риски надежности транзита российского газа через Украину и газоснабжения украинских потребителей, в этом году выше, чем в прошлом году", — сказал Миллер.