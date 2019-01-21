БРЮССЕЛЬ, 21 янв /ПРАЙМ/. Новый контракт на транзит российского газа через Украину должен быть подписан на срок более 10 лет, объемы должны быть привлекательными для инвесторов в украинскую газотранспортную систему (ГТС), заявил журналистам вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович.

"С моей точки зрения, что действительно важно, это то, чтобы этот контракт был продолжительным, на более чем 10 лет. Если говорить об объемах, они должны быть коммерчески привлекательными, потому что нам нужно привлечь инвесторов для модернизации украинской ГТС", — сказал Шефчович по итогам трехсторонней встречи между Россией, Украиной и ЕК по транзиту газа.

Он не стал называть конкретные цифры по объемам транзита газа, отметив, что компаниям необходимо изучить предложение ЕК и высказать свое мнение по нему. При этом долгосрочный контракт на транзит газа через Украину важен как для РФ, так и для Евросоюза, уточнил он.

"Это должен быть такой же контракт, как "Газпром" заключает с западноевропейскими компаниями", — добавил Шефчович.