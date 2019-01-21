БРЮССЕЛЬ, 21 янв /ПРАЙМ/. РФ и Украина с разных позиций подходят к рассмотрению решений Стокгольмского арбитража, что сказывается на переговорах по транзиту газа, заявил в понедельник журналистам вице-президент ЕК Марош Шефчович.

В понедельник в Брюсселе прошла трехсторонняя встреча России, Украины и Еврокомиссии по транзиту газа. В ней принимали участие министр энергетики РФ Александр Новак, вице-президент ЕК по энергосоюзу Марош Шефчович, министр иностранных дел Украины Павел Климкин, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Одним из факторов, который присутствовал на сегодняшних дискуссиях, было решение Стокгольмского арбитража, который сторонами рассматривается по-разному. Обе стороны также по-разному подходят к апелляционной процедуре и выполнению решения. Это конечно тот вопрос, который привносит дополнительные юридические элементы в дискуссии о будущем контракте, потому что никто не хочет вести себя таким образом, чтобы их позиции были ослаблены в случае Стокгольмского арбитража", — сказал Шефчович по итогам трехсторонних газовых консультаций в Брюсселе.

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" их обжаловал в марте, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения. В 2018 году "Нафтогаз" начал новый арбитраж, в рамках которого требует от "Газпрома" пересмотра тарифа на транзит газа в 2018–2019 годах, исковые требования компания оценила в 11,58 миллиарда долларов.