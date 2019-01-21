БРЮССЕЛЬ, 21 янв /ПРАЙМ/. Действующее законодательство Украины позволяет продлить существующий контракт между "Газпромом и "Нафтогазом" на транзит газа в ЕС, заявил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Действующее законодательство Украины позволяет в целом в принципе продлить действующий контракт. Если там будут внесены какие-то изменения окончательные, которые изменят нормативно-правовую базу, это тогда будет предмет обсуждения между хозяйствующими субъектами на базе нового законодательства. На сегодняшний день есть все возможности, и это не противоречит действующему законодательству, говорить о продлении действующего контракта", — сказал Новак.

На вопрос, заключается ли в этом базовая позиция РФ, так как глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что "Газпром" хочет просто продлить контракт, российский министр ответил: "Безусловно. Опять же при условии, что это коммерчески привлекательный будет контракт, и при условии, что будет восстановлен баланс интересов в рамках арбитражных тяжб".

"У нас контракт заканчивается действующий 1 января 2020 года, поэтому нужно говорит о том, что для продолжения транзита с 1 января 2020 года нужно заключать новый контракт или продлевать действующий", — отметил Новак.

В понедельник в Брюсселе прошла трехсторонняя встреча России, Украины и Еврокомиссии, на которой обсуждались вопросы транзита газа после 2019 года, когда истечет действующий контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом".