БРЮССЕЛЬ, 21 янв /ПРАЙМ/. Второй раунд трехсторонних консультаций России, Украины и Еврокомиссии по транзиту газа после 2019 года прошел в понедельник в Брюсселе. Никаких конкретных договоренностей, как и ожидалось, не достигнуто, однако ЕК сделала сторонам предложение по будущему контракту, раскрыв широкой публике лишь основные его вехи.

Во встрече приняли участие министр энергетики РФ Александр Новак, вице-президент ЕК по энергосоюзу Марош Шефчович, министр иностранных дел Украины Павел Климкин, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Участники собрались за круглым столом, причем российскую и украинскую делегацию в плане рассадки разделяло всего одно кресло, оставшееся пустым. Представители РФ и Украины сидели напротив европейских чиновников в одном ряду, что, в соответствии с правилами делового этикета, должно подчеркивать равенство делегаций и располагать к партнерству.

Перед началом встречи Шефчович проводил отдельные переговоры с российской и украинской стороной. По итогам такой встречи Новак рассказал журналистам, что на трехсторонке не планируется обсуждать поставки газа на Украину после 2019 года, диалог будет касаться только вопросов транзита. В свою очередь исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что компания не ожидает конкретных результатов от сегодняшней встречи.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЕВРОПЫ

Еврокомиссия, как рассказал позднее "Нафтогаз" — в конце встречи, представила свое предложение по формату будущего транзитного соглашения между РФ и Украиной. Как рассказал журналистам Шефчович, это "справедливое предложение" определяет такие параметры контракта как срок, объемы транзита газа и тарифы на его транспортировку. По мнению ЕК, контракт должен быть подписан на срок более 10 лет, а объемы — быть привлекательными, в том числе, для инвесторов, которых будут приглашать для модернизации украинской газотранспортной системы (ГТС).

Российская сторона вновь подчеркнула, что для согласования условий контракта Украина должна обосновать его коммерческую привлекательность, представить план управления своей ГТС после 2019 года, а также "Газпром" и "Нафтогаз" должны урегулировать споры в международных арбитражах. Глава "Газпрома" Алексей Миллер отметил, что запасы газа в украинских ПХГ снижаются, объемы реверса падают, а значит надежность транзита через Украину в Европу этой зимой ниже, чем прошлой. Между тем "Газпром" уже построил более 20% "Северного потока-2", добавил он.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев назвал прошедшую встречу интересной, а свой настрой по ее завершению — "сдержанно оптимистичным". Он сообщил, что "Нафтогаз" изучит предложения Еврокомиссии по параметрам нового контракта на транзит газа. При этом глава МИД Украины Павел Климкин отмечал, что РФ предлагает продлить действующий контракт на транзит газа, однако Украина готова заключать контракт только по новым правилам, соответствующим европейским стандартам.

ВРЕМЯ ЕЩЕ ЕСТЬ

Следующие трехсторонние консультации пройдут в мае, сообщил журналистам Новак. Этот же срок озвучил и Шефчович. Российский министр отметил, что у сторон еще есть время на достижение договоренностей по параметрам будущего контракта.

"Переговоры, скорее всего, ускорятся осенью, когда время будет поджимать, а на Украине — после президентских и парламентских выборов — будет понятна новая расстановка политических сил", — считает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Аналитик по газу центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Сергей Капитонов в свою очередь уверен, что быстро стороны по параметрам контракта не договорятся. "Ожидать скорых договоренностей не приходится, стороны будут по максимуму выторговывать наиболее привлекательные для себя условия в рамках нового контракта", — отметил он.