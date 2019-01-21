МОСКВА, 21 янв /ПРАЙМ/. Решений по новому контракту на транзит российского газа через Украину до президентских выборов в этой стране в марте ожидать не стоит, считает директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

В понедельник в Брюсселе прошла трехсторонняя встреча России, Украины и Еврокомиссии по транзиту газа. В ней принимали участие министр энергетики РФ Александр Новак, вице-президент ЕК по энергосоюзу Марош Шефчович, министр иностранных дел Украины Павел Климкин, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

"Само то, что стороны сели за стол переговоров — позитивно. Но сегодня, накануне президентских выборов в Украине, ожидать любых прорывных решений было бы наивно", — сказал РИА Новости Маринченко.

"Переговоры, скорее всего, ускорятся осенью — когда время будет поджимать, а в Украине — после президентских и парламентских выборов — будет понятна новая расстановка политических сил", — отметил он.

"У Москвы и Киева нет другого выхода, кроме как договориться до конца года — текущий контракт на транзит газа истекает в конце года. Даже если и "Северный поток-2", и "Турецкий поток" будут построены и введены в эксплуатацию в конце этого года, на полную мощность они выйдут не раньше 2021-22 года, пока будет построена принимающая инфраструктура в Европе. "Газпрому" как минимум нужны будут транзитные мощности до этого времени, а с учетом возможного роста спроса на российский газ и желательности наличия резервных мощностей — и после", — сказал эксперт.