МОСКВА, 21 янв /ПРАЙМ/. Новый контракт на транзит газа через Украину после 2019 года жизненно необходим и "Газпрому", и "Нафтогазу", считает аналитик по газу Московской школы управления "Сколково" Сергей Капитонов.

"Заключение договоренностей по продолжению транзита газа через Украину после 2019 года жизненно необходимо не только "Нафтогазу", финансовое положение которого в значительной части определяется доходами от транзита российского природного газа на запад, но и "Газпрому", которому на фоне запуска новых газопроводов важно сохранить имидж надежного поставщика", — сказал РИА Новости Капитонов.

"В прошлом году через ГТС Украины было поставлено транзитом порядка 87 миллиардов кубометров газа. Такую цифру "Газпром" сможет "закрыть" только при полном выходе на проектную мощность "Северного потока-2" и "Турецкого потока". Однако, стоит понимать, что для выхода газопроводов на запланированную мощность требуется несколько лет, а ряд рынков в Юго-Восточной Европе, будут по-прежнему зависеть от транзита через Украину даже после запуска второй нитки "Турецкого потока", — отметил он.

"Маловероятно, что это будет долгосрочным соглашением, скорее кратко- или среднесрочным контрактом. У обеих сторон сегодня имеются серьезные аргументы для подкрепления своей переговорной позиции: у "Газпрома"- это успешно строящиеся новые газопроводы, у "Нафтогаза" — решение Стокгольмского арбитража и понимание того, что без Украины в ближайшие годы "Газпром" не сможет удовлетворить потребности Европы. Эти же аргументы серьезно осложняют переговорный процесс, добавляя в него элементы нервозности. Ожидать скорых договоренностей не приходится, стороны будут по максимуму выторговывать наиболее привлекательные для себя условия в рамках нового контракта", — сказал эксперт.