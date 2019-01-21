Добавлены высказывания Новака (после второго абзаца).

БРЮССЕЛЬ, 21 янв /ПРАЙМ/. Украина должна представить четкие правила работы своей газотранспортной системы для договоренности по транзиту российского газа через украинскую территорию после 2019 года, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Для того, чтобы перейти к конкретным обсуждениям контракта… должны быть представлены четкие правила, нормативно-правовые акты со стороны Украины, которая меняет свое законодательство, и в том числе представлены параметры по тарифу, который должен быть конкурентоспособен по отношению к другим газопроводам, к другим инфраструктурным проектам", — сказал Новак по итогам трехсторонней встречи между Россией, Украиной и ЕК по транзиту газа.

Новак напомнил, что Украина "переходит на европейское законодательство".

"Там происходит разделение "Нафтогаза" на газотранспортную систему и добычную компанию. Эти процессы еще не завершены. Планируется, как говорят наши партнеры, что будут участвовать иностранные инвесторы в газотранспортной системе. Конечно, все будет зависеть от того, какие будут окончательно приняты решения со стороны Украины. В настоящее время эти процессы не завершены", — пояснил российский министр.