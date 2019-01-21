МОСКВА, 21 янв /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний в понедельник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном в "красной зоне", свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 0,32%, до 6,3 доллара, "Новатэка" — уменьшилась на 1,67%, до 177 долларов, "Лукойла" — снизилась на 0,56%, до 78,16 доллара. Бумаги "Газпрома" подешевели на 0,21%, до 4,74 доллара, "Газпром нефти" — на 0,19%, до 25,9 доллара.

Цена расписок "Норникеля" сократилась на 0,54%, до 20,11 доллара, НЛМК — поднялась на 0,26%, до 22,89 доллара, "Северстали" — сохранилась на уровне предыдущего закрытия в 14,35 доллара.

Бумаги ВТБ подешевели на 0,08%, до 1,25 доллара, Сбербанка — на 0,97%, до 12,77 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", сократились в цене на 1,12%, до 17,6 доллара.

Стоимость расписок "Магнита" уменьшилась на 1,23%, до 15,31 доллара, "Ленты" — выросла на 0,9%, до 3,38 доллара. Бумаги АФК "Система" подорожали на 5,27%, до 2,84 доллара.