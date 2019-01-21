МОСКВА, 21 янв /ПРАЙМ/. Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на 20 января составил 12,11 миллиарда кубометров, снизившись за сутки на 0,69%, свидетельствуют данные на сайте "Укртрансгаза".

Уровень заполнения хранилищ снизился до 39,13% с 39,4% в предыдущий день.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года. Трехсторонние переговоры по транзиту газа между Россией, Еврокомиссией и Украиной прошли 17 июля 2018 года.

Вице-президент ЕК по энергосоюзу Марош Шефчович заявлял, что эти переговоры могут привести к удовлетворяющему все стороны результату, если продлятся в том же духе. В сентябре эксперты трех сторон оценивали потребности ЕС в газе на ближайшие 10 лет, а также влияние европейского законодательства на будущий транзит российского газа через Украину и нормы украинского права.

Второй раунд консультаций России, Украины и Еврокомиссии по транзиту газа после 2019 года прошел 21 января в Брюсселе. Никаких конкретных договоренностей, как и ожидалось, не достигнуто, однако ЕК сделала сторонам предложение по будущему контракту, раскрыв широкой публике лишь основные его вехи. По мнению ЕК, контракт должен быть подписан на срок более 10 лет, а объемы — быть привлекательными, в том числе, для инвесторов, которых будут приглашать для модернизации украинской ГТС. Следующие трехсторонние консультации пройдут в мае.