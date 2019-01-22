МОСКВА, 22 янв /ПРАЙМ/. Очередные газовые переговоры между Украиной, Россией и ЕС должны состояться весной текущего года, заявил журналистам после проведения трехсторонних газовых консультаций в Брюсселе глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

В понедельник в Брюсселе прошла трехсторонняя встреча России, Украины и Еврокомиссии по транзиту газа. В ней принимали участие министр энергетики РФ Александр Новак, вице-президент ЕК по энергосоюзу Марош Шефчович, министр иностранных дел Украины Павел Климкин, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и Коболев.

"Мы благодарны Европейской комиссии, которая подтвердила, что Украина имеет полное право, если мы хотим, подавать новый иск, и это наше дело. Также мы благодарны за предложение команды господина Шефчовича, которую она сделала в конце этих переговоров", — сказал Коболев.

По его словам, Еврокомиссия предоставила Украине определенную "точку отсчета, которую точно будем рассматривать".

"Мы впервые ее услышали, впервые ее получили. Надеюсь, что в ближайшие два месяца у нас будет достаточно времени, чтобы вернуться в Киев и обсудить как в "Нафтогазе", так и с нашими акционерами. Это предложение относительно возможных объемов и сроков контракта после 2019 года", — добавил Коболев.

Он отметил, что Украина в будущем будет проводить оценку предложений, услышанных на встрече.

"Мы сделаем свою домашнюю работу, и мы договорились с Европейской комиссией, что весной, я так понимаю, в марте или в апреле, будет следующая встреча, когда мы обсудим реакцию на именно их предложение… Надеюсь на трехсторонний формат", — отметил Коболев.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года.

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" их обжаловал в марте, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения. В 2018 году "Нафтогаз" начал новый арбитраж, в рамках которого требует от "Газпрома" пересмотра тарифа на транзит газа в 2018-2019 годах, исковые требования компания оценила в 11,58 миллиарда долларов.