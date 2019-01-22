МОСКВА, 22 янв /ПРАЙМ/. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров в связи с полемикой вокруг списания долга за газ напомнил, что в республике шли боевые действия, во время которых не было тепла и жители не пользовались газом.

Ранее Заводской районный суд Грозного постановил списать долги населения за газ в размере 9 миллиардов рублей "как безнадежные к взысканию" по требованию прокуратуры Чечни. Компания "Газпром межрегионгаз" намерена обжаловать это решение суда. Депутаты из целого ряда российских регионов в последние дни выступили с инициативами о списании долгов местных жителей за газ на примере Чечни.

По словам Умарова, речь идет не о том, что у Чечни якобы больше прав, чем у других регионов.

"Чеченская Республика очень аккуратно платит по долгам. И платила по долгам. Только нужно понимать, что так называемая труба, когда в Чеченской Республике не было тепла, когда Чеченская Республика не пользовалась этим газом, вплоть до полного окончания боевых действий и несколькими годами позже, то как бы Чеченская Республика в данном случае за время вот той задолженности, которая образовалась в течение боевых действий, платить не должна", — сказал Умаров в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Он отметил, что в данном случае речь идет не о правах республики, а о справедливости.