МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Решение Заводского районного суда Грозного списать долги жителей Чечни за газ в размере 9,4 миллиарда рублей будет воспринято добросовестными плательщиками как несправедливость, сообщил журналистам заместитель председателя правления "Газпрома" Валерий Голубев.

"Обязанность оплачивать потребленные коммунальные ресурсы является общей для населения Российской Федерации, основанной на законе, и не может расцениваться как фактор социальной напряженности. Решение о списании задолженности будет воспринято добросовестными плательщиками, которых абсолютное большинство, как несправедливость по отношению к ним", — сказал Голубев.

Он добавил, что призывы к списанию долгов жителей Чечни за газ подрывают работу "Газпрома" по повышению уровня платежной дисциплины на Северном Кавказе.

"Действительно, на Северном Кавказе реализуется комплекс мер по оздоровлению ситуации в газовой сфере, в том числе по инвентаризации абонентских баз – с целью повышения их достоверности, внедрению автоматизированных систем учета – для исключения из процессов человеческого фактора, предпринимаются совместные действия с правоохранительными органами по выявлению незаконного потребления газа и прочих нарушений законодательства, в том числе – Уголовного кодекса", — сказал Голубев.

"Призывы к "списанию" долгов ведут к подрыву этой кропотливой, сложнейшей работы, которая осуществляется на протяжении многих лет. Для предотвращения возникновения "социальной напряженности" необходимо усилить поддержку действий группы "Газпром" в этой комплексной работе. Законные требования поставщика не могут являться причиной "напряженности", у проблемы более глубокие корни", — отметил он.

"Неплатежи и большое количество правонарушений при использовании газа привели к высокой степени обветшалости и ненадежности газовых сетей в регионах Северного Кавказа. Это создает прямую угрозу здоровью и жизни людей. Неукоснительная платежная дисциплина – один из факторов безопасности газового хозяйства", — сказал Голубев.

Позднее Генпрокуратура РФ поручила прокурору Чечни поддержать доводы "Газпром межрегионгаз Грозный" против списания долгов населения за газ, началась служебная проверка. Изначально иск в суд с требованием списать долги на 9,4 миллиарда рублей подал именно заместитель прокурора Чечни. Накануне "Газпром межрегионгаз Грозный" подал апелляционную жалобу на это решение.

После решения чеченского суда ряд других регионов призвали тоже списать долги местных жителей за газ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что этот вопрос "чрезвычайно сложный" и "какой-либо позиции в данном случае [в Кремле] не выработано".

"В связи с необоснованным обращением в суд с исковым заявлением организована служебная проверка. Исполнение поручения контролируется Генеральной прокуратурой", — отмечается в релизе Генпрокуратуры.

В ГП РФ заявили, что из Москвы обратили внимание прокурора Чечни "на недопустимость вмешательства органов прокуратуры в оперативно-хозяйственную деятельность организаций".

"В соответствии с действующим законодательством, истечение срока исковой давности является не единственным условием списания дебиторской задолженности. Такая задолженность подлежит списанию только в случае признания ее нереальной для взыскания. Нереальность взыскания определяется самостоятельно хозяйствующим субъектом", — пояснили в ведомстве.

По данным "Газпром межрегионгаза", общий долг населения Чечни за газ перед "Газпромом" на 1 декабря 2018 года составлял 13,2 миллиарда рублей.

Пост прокурора Чечни с 2012 года занимает Шарпудди Абдул-Кадыров.