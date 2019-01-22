МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Saudi Aramco, государственная нефтяная компания Саудовской Аравии, готова приобрести газовые активы в США на миллиарды долларов, сказал агентству Рейтер президент и генеральный директор компании Амин Насер.

"Мы готовы на дополнительные инвестиции в Соединенных Штатах. Международная команда Aramco по газу на базе открытой платформы будет рассматривать варианты покупки газовых активов по всей цепочке поставок. Ей на это были выделены значительные финансовые ресурсы — на миллиарды долларов", — сказал Насер в интервью агентству.

По словам Насера, инвестиции в газовый и нефтехимический сектор США стали "очень прибыльными" из-за большой доступности ресурсов в стране.

Он также заявил, что Саудовская Аравия планирует стать одним из крупнейших игроков на мировом газовом рынке. Aramco за следующее десятилетие планирует инвестировать в добычу газа 150 миллиардов долларов, что позволит компании стать его экспортером. В течение десяти лет Saudi Aramco планирует увеличить добычу газа до 23 миллиардов кубических футов в сутки с 14 миллиардов.

Aramco также приняла решение о дополнительных инвестициях в размере 10 миллиардов долларов в ее нефтеперерабатывающее подразделение Motiva Enterprises в США, сообщил Насер.

Ранее в январе издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщало, что Saudi Aramco планирует инвестиции в четыре проекта по добыче сжиженного природного газа (СПГ) в США. Отмечалось, что в числе компаний, проекты которых рассматривает Aramco, производитель газа Tellurian из Хьюстона, известный планами построить экспортный СПГ-терминал в Луизиане. Кроме того, саудовскую нефтяную компанию интересует американская Sempra Energy, разрабатывающая пять американо-мексиканских СПГ-проектов.