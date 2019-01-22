ДАВОС (Швейцария), 22 янв /ПРАЙМ/. Премьер министр Армении Никол Пашинян назвал атомную энергетику очень важной для страны.

Он напомнил, что в настоящее время существует проект по продлению срока эксплуатации армянской атомной электростанции.

"Сейчас это для нас приоритет — довести удачно до конца этот проект. Параллельно мы (армянские власти – ред.), конечно, обсуждаем возможности строительства новой атомной электростанции. Пока я не могу сказать ничего конкретного, к сожалению. Но этот вопрос мы обсуждаем и с нашими другими потенциальными партнерами. Атомная энергетика очень важна для Армении", — сказал он РИА Новости.

По словам премьера, представители властей Армении ищут возможности в России, в Европе, в Китае по созданию АЭС. "Это вопрос не только физически в строительстве. Но очень важно найти инвестиции, нужно найти финансирование", — сказал он.

Армянская АЭС, единственная в регионе, расположена возле города Мецамор (примерно в 30 километрах к югу от Еревана). Первый энергоблок Армянской АЭС был введен в эксплуатацию в декабре 1976 года, второй — в январе 1980 года. АЭС была остановлена в марте 1989 года после Спитакского землетрясения в декабре 1988 года, унесшего жизни 25 тысяч человек. Второй энергоблок повторно введен в действие в ноябре 1995 года в связи с энергетическим кризисом в республике.

Программа правительства Армении предусматривает продление сроков эксплуатации действующего блока АЭС до 2026 года, а также поэтапный ввод в эксплуатацию новых блоков. В настоящее время совместно с "Росатомом" продолжаются работы по продлению срока эксплуатации второго энергоблока АЭС.