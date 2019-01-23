МОСКВА, 23 янв /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Москвы в среду проведет заседание по иску пяти иностранных страховых компаний о взыскании 10 миллионов евро убытков, причиненных крушением в 2014 году во "Внуково" самолета главы французской нефтегазовой компании Total Кристофа де Маржери.

Иск в 2015 году подали английские компании Berkshire Hathaway International Insurance, Tokio Marine Kiln Insuranse, Mitsui Sumitomo Insurance Company и Great Lakes Reinsurance, а также испанская Mapfre Global Risks Compania.

Страховые компании, в которых были застрахованы жизни членов экипажа и пассажира, а также сам самолет Falcon 50 EX, ранее произвели выплаты потерпевшим. В данном иске они потребовали взыскать свои убытки с лиц, которых считают виновными в происшествии.

Ответчиками в иске указаны ОАО "Аэропорт "Внуково", ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" и АО "Международный аэропорт "Внуково". Суд в 2016 году приостанавливал производство по этому делу до вступления в силу приговора Солнцевского райсуда по уголовному делу, возбужденному после авиакатастрофы. В декабре 2018 года истцы попросили возобновить производство в связи с отказом от иска.

Арбитраж Москвы 16 января прекратил производство по другому иску, связанному с данным происшествием. Французская компания Unijet, эксплуатировавшая самолет Falcon 50 EX, требовала взыскать с АО "Международный аэропорт "Внуково" и ГК по ОрВД более 6,7 миллиона евро и 1280 долларов компенсации вреда, причиненного ее работникам. Unijet отказалась от иска в связи с урегулированием спора вне суда. Представитель "Внуково" ранее подтвердил достижение договоренности и уточнил, что спор урегулирован страховыми компаниями. Представитель Unijet тогда сообщил, что последует отказ от иска и в деле по иску пяти иностранных страховых компаний.

В ночь на 21 октября 2014 года в аэропорту "Внуково" при взлете разбился, столкнувшись со снегоуборочной машиной, легкомоторный самолет Falcon 50EX авиакомпании Unijet. При крушении погибли четыре человека — президент французского энергетического концерна Total Кристоф де Маржери и три члена экипажа. По версии следствия, снегоуборочная машина, за рулем которой сидел пьяный Владимир Мартыненко, нарушая правила, выехала на взлетно-посадочную полосу, что не проконтролировал старший сменный инженер Владимир Леденев. Руководитель полетов Роман Дунаев, диспетчеры Александр Круглов и Надежда Архипова, как полагает следствие, знали о потенциальной опасности для самолета, но не сообщили о ней пилотам.