МОСКВА, 23 янв /ПРАЙМ/. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак в среду проведёт совещание, где будет обсуждаться вопрос введения дифференциации энерготарифов для населения в зависимости от потребления, сообщил РИА Новости представитель Козака Илья Джус.

"Такое совещание планируется в среду", — сообщил Джус.

Шестнадцатого января директор департамента государственного регулирования тарифов и инфраструктурных реформ Минэкономразвития Дмитрий Вахруков сообщал РИА Новости, что министерство сформировало предложения по дифференциации энерготарифов в зависимости от потребления, не раскрыв детали.

Газета "Коммерсант" 22 января со ссылкой на источники сообщила, что Минэкономразвития предлагает дифференциацию тарифов, при котором при потреблении до 300 кВт в час в месяц электроэнергия будет оплачиваться по базовому (текущему) тарифу, свыше 300 кВт в час — по повышенному, а более 500 кВт в час — по экономически обоснованному. Потребление будет фиксироваться на лицевой счет, не на человека.

Как отмечает издание, для ряда регионов границы могут повысить до 500 кВт в час и 700 кВт в час в месяц. Также льготный режим могут получить потребители, не подключенные к сетям теплоснабжения (такие домохозяйства используют электричество для отопления). Речь может идти о держателях электрокотлов. Границы дифференциации для них могут установить на уровне 3300 кВт в час и 3500 кВт в час в месяц, в ряде регионов — 3500 кВт в час и 3700 кВт в час в месяц. В то же время Минэкономики хочет с 2020 до 2033 года плавно сократить льготы для горожан, пользующихся электроплитами, и сельского населения.

В Минэнерго РФ РИА Новости сообщили, что позиция "по данному вопросу формируется и будет озвучена на совещании в правительстве РФ".

По данным "Коммерсанта", как следует из письма первого замминистра Алексея Текслера в Минэкономики от 17 декабря 2018 года, сейчас дифференциация тарифов приведет к значительным социально-экономическим последствиям, может вызвать рост финансовой нагрузки на граждан, которая увеличивается из-за ряда фискальных решений, включая рост НДС, налогообложение самозанятых, индексацию тарифов ЖКХ. По мнению Текслера, расшивать перекрестное субсидирование нужно через другие тарифные механизмы.