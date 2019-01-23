АСТАНА, 23 янв /ПРАЙМ/. Казахстан согласился стать участником мониторингового комитета ОПЕК+, сообщил в среду министр энергетики республики Канат Бозумбаев.

"Казахстан дал согласие на участие (в работе мониторингового комитета ОПЕК+ — ред.)", — сказал Бозумбаев журналистам.

По его словам, это может быть объявлено весной 2019 года. "Комитет за всеми наблюдает, (участников — ред.) выбирают из стран, у которых добыча достаточно большая, авторитет есть, и они все вместе обсуждают кто выполнил, кто не выполнил (договоренности — ред.)", — сказал Бозумбаев.

Членами комитета являются Саудовская Аравия, Россия, Оман, Алжир, Кувейт и Венесуэла.