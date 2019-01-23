МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Долги россиян за газ, поставленный "Газпромом", на 1 декабря прошлого года составил 37,9 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в "Газпром межрегионгазе".

"Просроченная задолженность населения на 1 декабря 2018 года — 37,9 миллиарда рублей", — заявили в компании.

На 1 января 2018 года просрочка составляла 30,1 миллиарда рублей.

Заводской районный суд Грозного в середине января по требованию прокуратуры Чечни постановил списать долги населения за газ в размере 9 миллиардов рублей. "Газпром" назвал решение противоречащим действующим правовым нормам и несправедливым по отношению к добросовестным плательщикам. Компания "Газпром межрегионгаз Грозный" в понедельник подала апелляционную жалобу на это решение, а во вторник Генпрокуратура поручила прокурору Чечни поддержать доводы компании против списания долгов населения за газ, назначив в региональном ведомстве служебную проверку "в связи с необоснованным обращением в суд с исковым заявлением".