МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Московская область занимает первое место по количеству должников среди предприятий за поставленный газ в регионах России, следует из списка, опубликованного "Газпром межрегионгазом" (дочернее предприятие "Газпрома") на своем сайте.

Так, по состоянию на 1 декабря в Московской области было 118 юридических лиц, имеющих долги за газ. Сумма задолженности компаний варьируется от 10 миллионов до 600 миллионов рублей.

В "лидерах" по количеству должников также Тверская область (66 предприятий), Пермский край (47 предприятий), Саратовская область (44 предприятия), Краснодарский край (39 компаний), Владимирская и Оренбургская области (по 34 компании).

Долги населения РФ перед "Газпромом" за поставленный газ составляют около 38 млрд руб >>

Наименьшее число должников — по одному — на Камчатке и Сахалине, в республиках Калмыкия и Алтай, в Ингушетии и Тюменской области. В Калининграде и Санкт-Петербурге количество должников также минимально: по два юридических лица.

Заводской районный суд Грозного по требованию прокуратуры Чечни на прошлой неделе постановил списать долги населения за газ в размере 9 миллиардов рублей. "Газпром межрегионгаз Грозный" в понедельник подал апелляционную жалобу на это решение. Во вторник Генпрокуратура поручила прокурору Чечни поддержать доводы "Газпром межрегионгаз Грозный" против списания долгов населения за газ, назначив в региональном ведомстве служебную проверку "в связи с необоснованным обращением в суд с исковым заявлением".