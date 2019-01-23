МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером снова вернулись в "красную зону" после дневного роста, следуя за динамикой американских фондовых площадок, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.30 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 1,41% — до 60,61 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 1,55%, до 52,19 доллара за баррель.

"Сегодняшняя торговая сессия демонстрирует, что цены на нефть изменяются в тесном тандеме с колебаниями рынка акций", — приводит агентство Рейтер мнение президента Ritterbusch and Associates Джима Риттербуша (Jim Ritterbusch). При этом, по мнению эксперта, нефтяные котировки до конца месяца будут более чувствительны к падению фондового рынка, чем к его росту.

Снижение американских индексов связано с сохранением опасений относительно замедления глобального экономического роста. Участники торгов продолжают отыгрывать опубликованный в понедельник доклад МВФ, в котором организация понизила прогноз по росту мировой экономики на 2019 и 2020 годы на 0,2 и 0,1 процентного пункта — до 3,5% и 3,6% соответственно.

Настороженность инвесторов относительно мировой экономики также усилили данные из Китая. Страна отчиталась о замедлении темпов роста своей экономики в 2018 году до минимального показателя с 1990 года на фоне ослабления внутреннего спроса и под давлением торгово-экономического спора с США.