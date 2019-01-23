ДАВОС (Швейцария), 23 янв /ПРАЙМ/. Вывод из-под санкций США энергометаллургической компании En+ подразумевает изменение формата долга перед ВТБ, но не списание долга, сообщил журналистам первый зампред ВТБ Юрий Соловьев.

"Мы очень четко хотим сказать, что изменяется формат, технология финансового исполнения этого долга (En+ перед ВТБ — ред.), но долг остается таким же, как он был. Поэтому здесь в данном случае поблажек у акционера и у нашего заёмщика никаких нет", — сказал Соловьев.

"Просто он (долг – ред.) меняет свою форму немножко, до более сложной, и технологически, финансово более сложная конструкция, потому что мы часть акций переписываем на себя. Но это не прощение долга и не вычитание долга", — пояснил топ-менеджер.

При этом он отметил, что новый формат долга уже понятен ВТБ и обсуждён с регулятором США. "Нам уже понятен, он обсужден с регулятором США. С нашей точки зрения, он, по-моему, и принят", — заключил он.

США в апреле 2018 года внесли в "черный список" (SDN-лист) российского бизнесмена Олега Дерипаску и контролируемые им компании, в том числе публичные — En+, "Группу ГАЗ" и "Русал". Активы фигурантов списка в США блокируются, а бизнес с ними запрещается. Вместе с тем срок вступления в силу санкций против названных компаний неоднократно продлялся на фоне переговоров с Дерипаской об отказе от контроля в них. Сейчас на продажу акций и долга En+ и "Русала", а также на прекращение работы с ними дан срок до 28 января, для "Группы ГАЗ" это 7 марта.

Более того, Минфин США 19 декабря сообщил, что намерен исключить из санкционного списка En+, "Русал" и "Евросибэнерго", поскольку Дерипаска сократит свою долю в них. Сам бизнесмен при этом останется в списке. Активы, в которых ему принадлежит 50% и более, останутся заблокированы.