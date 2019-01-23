МОСКВА, 23 янв /ПРАЙМ/. Бумаги российских компаний в среду закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном в "зеленой зоне", свидетельствуют данные биржи.

По итогам торгов стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 1,03%, до 6,29 доллара, "Новатэка" — на 0,17%, до 178,5 доллара, "Лукойла" — осталась на уровне прошлого закрытия в 78 долларов. Бумаги "Газпрома" подорожали на 1,12%, до 4,79 доллара, "Газпром нефти" — на 0,77%, до 26,1 доллара.

Стоимость бумаг "Норникеля" поднялась на 0,89%, до 20,3 доллара, НЛМК — опустилась на 1,24%, до 22,32 доллара, "Северстали" — уменьшилась на 0,91%, до 14,2 доллара.

Расписки ВТБ подорожали на 0,16%, до 1,25 доллара, Сбербанка — на 1,53%, до 12,93 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", выросли в цене на 0,56%, до 17,9 доллара.

Цена бумаг "Магнита" поднялась на 1,53%, до 15,94 доллара, "Ленты" — на 2,99%, до 3,45 доллара. Бумаги АФК "Система" подорожали на 1,06%, до 2,86 доллара.