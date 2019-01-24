МОСКВА, 24 янв /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит законопроект о ратификации протокола о внесении изменений в соглашение с Казахстаном в области поставок нефти и нефтепродуктов, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Стороны в октябре подписали протокол о внесении изменений в соглашение между двумя правительствами о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Казахстан от 9 декабря 2010 года.

"Протоколом предусматривается определение компетентными органами сторон списка нефтепродуктов, запрещенных или ограниченных к вывозу из России в Казахстан, а также списка нефтепродуктов, запрещенных или ограниченных к экспорту из Казахстана за пределы таможенной территории ЕАЭС, путем заключения протокола между ними", — говорится в сообщении.

Отмечается, что согласование таких поставок на уровне компетентных органов будет способствовать упрощению процедуры регулирования рынка нефти и нефтепродуктов между странами, а также снятию некоторых ограничений по их поставкам для российских компаний.