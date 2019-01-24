ДАВОС (Швейцария), 24 янв — ПРАЙМ. Total хочет стать оператором будущего СПГ-терминала "Новатэка" в Мурманске, а японские партнеры интересуются участием в камчатском терминале, сообщил журналистам глава "Новатэка" Леонид Михельсон в рамках Всемирного экономического форума.

"Как таковые там партнеры не нужны, но мы кого-то как оператора будем привлекать точно. Может быть, Total, как постоянный наш партнер, они тоже хотят. Если желание не пропадет — мы согласимся, чтобы он вошел в долю, и была вся цепочка прозрачная", — сказал Михельсон, комментируя планы строительства терминала в Мурманске.

По его словам, партнеры из Японии выражали заинтересованность в участии в проекте по созданию терминала на Камчатке. "Если они будут совместно заходить с нами в рынки, тогда мы будем рассматривать их участие в этих терминалах, а если просто хотят сидеть и зарабатывать на терминале — нам это неинтересно", — сказал Михельсон.

"Новатэк" планирует строительство комплекса перевалки и хранения СПГ в бухте Ура в Мурманской области. Объем перевалки может составить 20 миллионов тонн в год. "Новатэк" также планирует организовать пункт перевалки СПГ на Камчатке объемом 20 миллионов тонн в год с возможным увеличением до 40 миллионов. Капзатраты в проект оцениваются в 108 миллиардов рублей, из них частные — в 69,5 миллиарда рублей, бюджетные — 38,5 миллиарда. Капитальные затраты на строительство комплекса по перевалке СПГ в Мурманске составят примерно такую же сумму.