МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Европейская комиссия выделила странам Балтии 323 миллиона евро в рамках проекта по синхронизации энергосистем республик с сетями континентальной Европы, Литва получит 125 миллионов евро, передает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу правительства Литвы.

В июне 2018 года страны Балтии, Польша и Еврокомиссия подписали в Брюсселе политическое соглашение о синхронизации электросетей трех стран Балтии с сетями континентальной Европы. До 2025 года страны Балтии должны будут окончательно выйти из энергокольца БРЭЛЛ (Белоруссия, Россия, Эстония, Латвия, Литва).

Лукашенко поручил начать поставки нефти в Белоруссию через страны Балтии >>

"Вильнюс от этой суммы получит 125 миллионов евро. В правительстве отметили, что это самая большая финансовая поддержка, которую Литва получала из фондов ЕС для проектов в области энергетической инфраструктуры", — говорится в сообщении. Всем странам Балтии ЕК выделила 323 миллиона евро, сообщает Sputnik.

По данным Sputnik, стоимость первого этапа проекта по синхронизации сетей стран Балтии составляет 432,5 миллиона евро. Евросоюз взял на себя 75% финансирования. В целом для обновления и модернизации системы электроснабжения Литве понадобится 167 миллионов евро.

"Второй этап проекта — строительство морского кабеля между Литвой и Польшей. Работы ведутся с конца декабря. Литовские и польские операторы начали подготовку к созданию смычки Harmony link", — добавляется в сообщении.

Сейчас связь энергосистемы Калининградской области с остальной частью России осуществляется через электрические сети Белоруссии, Эстонии, Латвии и Литвы. Энергонезависимость региона будут обеспечивать четыре новые электростанции суммарной мощностью около 1 ГВт. Замглавы Минэнерго РФ Андрей Черезов 26 декабря сообщил РИА Новости, что испытания работы энергосистемы Калининградской области в изолированном режиме запланированы на май 2019 года.