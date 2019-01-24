МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Petrozamora, совместное предприятие Газпромбанка и нефтегазовой PDVSA, функционирует в обычном режиме, несмотря на политическую ситуацию в Венесуэле, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.

"СП функционирует в обычном режиме", — сообщили в Газпромбанке.

Предприятие Petrozamora было создано с участием компании группы Газпромбанка в 2012 году. Компания реализует мероприятия по повышению нефтеотдачи на месторождениях "Бачакеро Тьерра" и "Лагунильяс Тьерра", расположенных на восточном берегу озера Маракайбо.

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо в среду объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства в стране. США заявили о признании Гуаидо и потребовали от президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого они не считают законным главой государства, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США".

В Венесуэле Газпромбанк работал через компанию GPB Global Resources, чьей дочерней GPB Latin America Ventures принадлежит 40% компании Petrozamora, создавшей СП с PDVSA.В III квартале 2016 года Газпромбанк продал 83% GPB Global Resources.