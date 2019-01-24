ВАШИНГТОН, 24 янв /ПРАЙМ/, Алексей Богдановский. Возможный запрет США на импорт нефти из Венесуэлы повредит простым гражданам обеих стран, сказал РИА Новости американский политолог, специалист по Латинской Америке Марк Джонс.

США ввели ряд санкций против Венесуэлы и регулярно намекают на возможность введения нефтяного эмбарго.

Ранее глава оппозиционной национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо провозгласил себя действующим президентом, его немедленно признали США и ряд стран Латинской Америки. Президент Николас Мадуро, вступивший в январе во второй срок полномочий, заявил в ответ о разрыве отношений с США. Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы.

"Единственная крупная карта, которой могут сыграть США, — это запретить импорт венесуэльской нефти. Но санкции против импорта нефтепродуктов из Венесуэлы негативно скажутся и на средних венесуэльцах, и на средних американцах", — сказал Джонс, который руководит изучением Латинской Америки в Бейкеровском институте государственного управления при Университете Райса в Хьюстоне.

"Примерно 98% экспортных доходов Венесуэлы идет от экспорта нефтепродуктов, из которых примерно половина идет в США. Венесуэле будет сложно найти в краткосрочной перспективе альтернативные экспортные рынки для "тяжелой" нефти-сырца, которую не могут обработать большинство нефтеперерабатывающих заводов", — пояснил Джонс.

"Таким образом, на некоторое время венесуэльское правительство будет лишено значительной части твердой валюты, которая нужна ему, чтобы импортировать базовые необходимые продукты, которые спасают многих венесуэльцев от голода, поскольку из-за социалистической политики местное производство оказалось разрушено", — добавил он.

Ранее экономический кризис в Венесуэле и опасения сокращения производства уже вызвали нестабильность на мировом рынке нефти и подтолкнули цены вверх. При этом президент США Дональд Трамп добивается снижения нефтяных цен для ускорения экономического роста в США.