БЕРЛИН, 24 янв /ПРАЙМ/. Двойная мораль американцев в отношении "Северного потока-2" неприемлема, это прекрасно понимают и в Германии, заявил РИА Новости немецкий политолог Александр Рар.

"Американцы в течение долгих лет обвиняют Россию, что она якобы использует энергетику как оружие, чтобы контролировать и порабощать Европу, но они сами сейчас открыто занимаются этим. Они используют политические инструменты в давлении на Германию, угрожают санкциями немецким компаниям, чтобы обеспечить поставки собственного сниженного газа в Европу, используют свой газ как оружие. Это очевидно всем. И такая двойная мораль неприемлема для Германии", — сказал Рар.

Ранее о том, что Германия обязательно будет продолжать получать газ из России, но будет также стремиться диверсифицировать поставки за счет США и других стран, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Она добавила, что природный газ в течение еще нескольких десятилетий будет играть решающую роль в энергопоставках в Германию, "спор, откуда мы поставляем газ, кажется несколько преувеличенным".

Рар считает, что "если Германия уступит в вопросе о "Северном потоке", она выставит себя в смешном виде". По словам политолога, Берлин давно деполитизировал эту тему, "повсюду поясняя, что речь идет о коммерческом проекте, в который вовлечены немецкие компании", в то же время российский газ при высоком качестве дешевле дорогого американского. Рар назвал ситуацию с неприятием этих аргументов в США и ряде стран Центральной Европы "абсурдом".

"Американцы хотят заставить европейцев и, в частности, немцев продолжать поддерживать на плаву Украину. То есть надо запретить русским строить газопроводы в обход Украины, которая таким образом становится транзитером-монополистом и тоже использует энергопоставки как оружие. Это очевидно и для немцев, которые традиционно поддерживают энергетический альянс с Россией", — сказал Рар.

Он заявил, что если США "все же решатся ввести санкции против европейских компаний из-за "Северного потока-2", то это приведет к разрыву в отношениях, к большому разочарованию в Германии". Таким образом, американцы всеми средствами ведут политику, направленную на раскол Европы, уточнил Рар.

"Удастся ли США расколоть Европу — пока трудно сказать. Германия занимает лидирующие позиции в ЕС и не хочет от них отказываться. При необходимости Берлин может критически воспринимать позиции Вашингтона, но Берлин не может бороться с Польшей, балтийскими странами, от которых тоже зависит лидерство ФРГ в ЕС. Так что определенные сложности еще будут, но я убежден, что "Северный поток-2" будет построен", — сказал эксперт.

"Северный поток-2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. США выступают против этого проекта. Президент России Владимир Путин в этой связи говорил, что президент США Дональд Трамп преследует интересы американского бизнеса в поставках СПГ в Европу.

Канцлер Германии Ангела Меркель неоднократно отмечала, что Берлин рассматривает проект "Северный поток-2" как коммерческий, однако при этом она увязывает его реализацию с сохранением транзита российского газа через Украину. Российская сторона также неоднократно заявляла, что проект "Северный поток 2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, и указывала, что он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС.