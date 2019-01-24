МОСКВА, 24 янв /ПРАЙМ/. Мировые цены на нефть растут в четверг вечером на фоне сообщений СМИ о намерении США ввести нефтяные санкции против Венесуэлы в случае дальнейшего ухудшения политической ситуации в стране, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

По состоянию на 21.33 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,23%, до 61,28 доллара за баррель, цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 1,24%, до 53,27 доллара за баррель.

Ожидания возможного сокращения экспорта нефти из Венесуэлы положительно влияют на стоимость нефти. Венесуэльское подразделение агентства Рейтер сообщило в среду на своей странице в Тwitter, что администрация президента США Дональда Трампа предупредила американские нефтяные компании о намерении ввести санкции против энергетического сектора Венесуэлы уже на этой неделе, если политическая ситуация в стране будет ухудшаться.

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо в среду объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо и потребовали от венесуэльского президента Николаса Мадуро, избрание которого они не считают законным, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро же продолжает считать себя легитимным президентом.

"Рынок действительно обеспокоен геополитическими факторами и тем, что произойдет, если против Венесуэлы будут введены санкции", — сказал агентству Рейтер старший рыночный аналитик Price Futures Group Фил Флинн (Phil Flynn).

При этом рост нефтяных котировок сдерживают данные минэнерго США о запасах этого сырья в стране. Коммерческие запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 18 января, увеличились на 8 миллионов баррелей, или на 1,8%, до 445 миллионов баррелей. Аналитики, напротив, ожидали снижения запасов, до 436,7 миллиона баррелей.