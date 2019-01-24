МЕХИКО, 24 янв /ПРАЙМ/. Венесуэльская государственная PDVSA, около года не покупавшая российскую нефть на открытом рынке, объявила тендер на закупку партии в 700 тысяч баррелей марки Urals, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на данные трейдеров.

Доставка топлива должна быть осуществлена в период с 15 по 23 февраля в порт Матансас на Кубе или в терминал на Кюрасао.

Ранее венесуэльская компания поставляла на НПЗ Кубы венесуэльскую нефть, в начале этой недели PDVSA выставила на продажу 4,45 миллиона баррелей венесуэльской нефти за наличные и объявила о намерении купить 1,2 миллиона баррелей бензина.

Как сообщалось, PDVSA импортирует Urals на Кубу на фоне падения внутреннего производства и из-за неспособности осуществлять поставки своей нефти средней плотности, обещанные Кубе в рамках программы помощи в области энергетики.

Венесуэла поставляет нефть и нефтепродукты Кубе и другим странам Карибского бассейна в рамках ряда соглашений по энергетическому сотрудничеству, обеспечивая около 70% потребностей Кубы в топливе, однако в последние годы поставки резко упали на фоне серьезного кризиса в южноамериканской стране.