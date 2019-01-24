МОСКВА, 24 янв /ПРАЙМ/. Рыночная капитализация "Роснефти" в четверг к закрытию торгов на Московской бирже снизилась на 120,819 миллиарда рублей, или на порядка 1,5 миллиарда долларов (с учетом курса доллара на закрытии торгов на рынке акций в среду и четверг), на фоне политического кризиса в Венесуэле и укреплении рубля, следует из динамики торгов.

Однако опрошенные РИА Новости аналитики не считают снижение критичным.

К закрытию торгов на Московской бирже акции "Роснефти" снизились 2,71% — до 408,5 рубля. Капитализация компании снизилась в четверг до порядка 4,329 триллиона рублей с порядка 4,45 триллиона рублей в среду. При этом индекс Московской биржи снизился на 0,35%.

Депозитарные расписки "Роснефти" к закрытию торгов на Лондонской бирже (LSE) подешевели на 2,76% — до 6,12 доллара.

Курс доллара расчетами "завтра" на закрытии торгов на рынке акций Московской биржи (по состоянию на 18.50 мск) в среду составлял 66,13 рубля, в четверг (также на 18.50 мск) – 65,8 рубля.

"Роснефть" себя действительно чувствовала хуже рынка. Рынок несколько обеспокоен ситуацией в Венесуэле и пытается понять последствия для компании, но пока панических распродаж не видно", — прокомментировал старший аналитик "Атона" Александр Корнилов.

"На котировки "Роснефти" давление также оказало укрепление рубля к доллару, что нашло отражение в индексе "нефти и газа" Московской биржи, который к закрытию торгов снизился на 1,18%", — в свою очередь отметил аналитик "Открытия Брокер" Тимур Нигматуллин.

ФАКТЫ

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо в среду объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства в стране. США заявили о признании Гуаидо и потребовали от президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которого они не считают законным главой государства, не допустить силовых действий против оппозиции. Мадуро объявил себя конституционным президентом, а главу оппозиционного парламента назвал "марионеткой США". Помимо США, статус Гуаидо в качестве временного главы государства признали Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай и Перу.

В ноябре прошлого года вице-президент "Роснефти" Эрик Лирон сообщил, что возврат долга Венесуэлой идет по плану и компания не ожидает отклонений от графика до конца года. Венесуэла за январь-сентябрь 2018 года погасила 1,5 миллиарда долларов предоплат, полученных от "Роснефти", осталось погасить еще 3,1 миллиарда долларов, также сообщала российская компания.

СНИЖЕНИЕ КОТИРОВОК

"На Лондонской бирже капитализация "Роснефти" снизилась примерно на 1 миллиард долларов за четверг – это не критично для компании. У наших компаний на Московской бирже бывает хождение котировок в течение дня гораздо большее", — считает Корнилов из "Атона".

У "Роснефти" есть совместные проекты с государственной компанией страны PDVSA, есть долг, который компания выдала Венесуэле под поставки нефти, напоминает аналитик.

"На сегодняшний день я бы оценил размер долга Венесуэлы перед "Роснефтью" в 2,5 миллиарда долларов – примерно 4% от капитализации компании, которая составляет примерно 66 миллиардов долларов. Это не критично для компании. Более того, часть этого долга гарантирована долей 49% в американской компании Citgo", — отмечает эксперт.

"На данный момент оставшаяся часть предоплат Венесуэле порядка 2,6 миллиарда долларов, причем большая часть этих денег обеспечена активами Citgo. Поэтому акции уже перепроданы и вряд ли стоит ожидать дальнейшего падения", — в свою очередь замечает старший аналитик BCS Global Markets Кирилл Таченников.